Au revoir: Мбаппе оголосив про відхід із ПСЖ

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе оголосив про рішення покинути паризький клуб улітку.

Відповідне відео французький футболіст опублікував у соцмережах.

«Привіт всім. Це Кілліан. Я хочу поговорити з вами. Я обіцяв вам, що зроблю це, коли настане час. Що ж, я хочу сказати, що це мій останній рік у ПСЖ. Я не продовжуватиму цю пригоду, яка закінчиться найближчими тижнями.

Я зіграю свою останню домашню гру в неділю. Упродовж багатьох років для мене було великою честю бути членом цієї команди. Найкращою у Франції та у світі, яка дала мені можливість відчути себе у великому колективі, вирости як футболіст», — заявив Кіліан.

Повідомлялося, що прощання Мбаппе з ПСЖ відбудеться після матчу 33 туру французької Ліги 1, у якому парижани прийматимуть Тулузу.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. За майже 7 сезонів у складі «червоно-синіх» француз став найкращим бомбардиром в історії клубу, а також по кілька разів виграв усі трофеї на національному рівні.

Втім, 25-річному форварду жодного разу не вдалося тріумфувати в Лізі чемпіонів. 7 травня Мбаппе та компанія були близькі до виходу у фінал, але Боруссія Дортмунд у драматичному матчі залишила їх за бортом турніру.