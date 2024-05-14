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Президент Ла Ліги підтвердив перехід Мбаппе в Реал

Олександр Булава — 14 травня, 12:38
Президент Ла Ліги підтвердив перехід Мбаппе в Реал

Нападник національної збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку стане гравцем мадридського Реала.

Таку інформацію повідомив президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас.

"Мбаппе стане гравцем Реала в липні. Кіліан один із найкращих гравців у світі, як і Вінісіус із Беллінгемом. У Реала буде відмінна команда, але це не гарантує їм завоювання трофеїв", — сказав Тебас.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Напередодні між Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі сталася сутичка перед грою Ліги 1.

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