Президент Ла Ліги підтвердив перехід Мбаппе в Реал
Нападник національної збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку стане гравцем мадридського Реала.
Таку інформацію повідомив президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас.
"Мбаппе стане гравцем Реала в липні. Кіліан один із найкращих гравців у світі, як і Вінісіус із Беллінгемом. У Реала буде відмінна команда, але це не гарантує їм завоювання трофеїв", — сказав Тебас.
Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.
У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.
Напередодні між Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі сталася сутичка перед грою Ліги 1.