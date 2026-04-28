ПСЖ – Баварія: букмекери назвали фаворита першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 28 квітня, паризький ПСЖ проведе перший півфінальний матч Ліги чемпіонів-2025/26 проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Ліцензований букмекер betking віддає невелику перевагу ПСЖ. Його перемога оцінена у 2,45, тоді як на звитягу Баварії дають коефіцієнт 2,62. Нічия – 4.

У своїй історії європейські гранди провели 16 очних зустрічей: 7 перемог ПСЖ при 9 поразках. Цікаво, що команди не розписали між собою жодної мирової.

Відзначимо, що матч-відповідь запланований на 6 травня (о 22:00).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий попрощатися зі своїм центральним захисником, який водночас є й капітаном, Маркіньйосом, якщо той захоче перебратися до іншого клубу.

