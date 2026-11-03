Може стати ще важливішим: Енріке – про роль Забарного в ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив роль українського захисника Іллі Забарного у складі паризького клубу напередодні матчу четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала.

Його слова передає RMC Sport.

Енріке відзначив ігрові якості українця, його вміння працювати з м'ячем та ефективно діяти в обороні. Зазначивши, що захисник ще має потенціал для подальшого розвитку.

"Як і кожен гравець, він прогресує. Заба молодий, але вже досвідчений. Це центральний захисник, який вміє знаходити вільного партнера для передачі. Він вступає у відбір, щоб відібрати м'яч, не порушуючи правил. Перший рік у новому клубі завжди складний. Він важливий для команди, але може стати ще важливішим", – підсумував Енріке.

Матч з Вільрреалом відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Парижани підходять до єврокубкового протистояння після впевненої перемоги над Гавром у чемпіонаті Франції (5:1). Українець відіграв усі 90 хвилин зустрічі. Загалом у поточному сезоні Забарний провів за ПСЖ сім матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, напередодні Енріке став абсолютним рекордсменом паризького клубу за кількістю перемог серед тренерів. Він випередив Лорана Блана, з яким до цього ділив пальму першості.