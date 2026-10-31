Енріке встановив абсолютний рекорд ПСЖ, випередивши Блана
Луїс Енріке
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Наставник ПСЖ Луїс Енріке став абсолютним рекордсменом клубу за кількістю перемог серед тренерів.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Іспанський фахівець напередодні виграв 127-й матч на чолі ПСЖ. Сталось це в дев'ятому турі чемпіонату Франції проти Гавра (5:1).
Він випередив Лорана Блана, з яким до цього ділив пальму першості. Трійку замикає Луїс Фернандес.
Тренери з найбільшою кількістю перемог на чолі ПСЖ
- Луїс Енріке – 127
- Лоран Блан – 126
- Луїс Фернандес – 125
- Жорж Перош – 100
- Томас Тухель – 95
- Унаї Емері – 87
- Артур Жорже – 84
Зазначимо, що в історичному поєдинку взяв участь й Ілля Забарний. Він вийшов у стартовому складі та провів на полі всю зустріч.
Наступний матч ПСЖ проведе проти Вільярреала. Він відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.