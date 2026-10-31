Енріке встановив абсолютний рекорд ПСЖ, випередивши Блана

Наставник ПСЖ Луїс Енріке став абсолютним рекордсменом клубу за кількістю перемог серед тренерів.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Іспанський фахівець напередодні виграв 127-й матч на чолі ПСЖ. Сталось це в дев'ятому турі чемпіонату Франції проти Гавра (5:1).

Він випередив Лорана Блана, з яким до цього ділив пальму першості. Трійку замикає Луїс Фернандес.

Тренери з найбільшою кількістю перемог на чолі ПСЖ

Луїс Енріке – 127 Лоран Блан – 126 Луїс Фернандес – 125 Жорж Перош – 100 Томас Тухель – 95 Унаї Емері – 87 Артур Жорже – 84

Зазначимо, що в історичному поєдинку взяв участь й Ілля Забарний. Він вийшов у стартовому складі та провів на полі всю зустріч.

Наступний матч ПСЖ проведе проти Вільярреала. Він відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.