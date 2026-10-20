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ПСЖ – Барселона: коли та де дивитися центральний матч 3 туру Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 20 жовтня 2026, 08:22
ПСЖ – Барселона: коли та де дивитися центральний матч 3 туру Ліги чемпіонів
ПСЖ – Барселона: де дивитися матч онлайн
Getty Images

У вівторок, 20 жовтня, о 22:00 (за київським часом) ПСЖ прийме Барселону у 3-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Центральне протистояння відбудеться на "Парк де Пренс" у Парижі.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Це буде 17-та лобова дуель між цими європейськими грандами. Наразі в обох клубів порівну перемог – по 6. Ще 4 поєдинки завершилися внічию.

Парижани та "блаугранас" востаннє перетиналися між собою в основному етапі ЛЧ у минулому сезоні-2025/26. Та гра закінчилася виїзною звитягою ПСЖ з рахунком 2:1. А от каталонці востаннє перемагали французьку команду (3:2) у першому матчі чвертьфіналу турніру 2023/24.

Напередодні цього лобового протистояння український центрбек Ілля Забарний відзначився дебютним голом у цьому сезоні, а ПСЖ здолав Страсбур (3:1). Українець увійшов до збірної туру Ліги 1 за версією статистичного порталу Sofascore.

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