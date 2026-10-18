Це приємний момент для мене: Забарний – про свій дебютний гол у новому сезоні

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний відреагував на перемогу над Страсбургом (3:1) у матчі сьомого туру Ліги 1, в якому він відзначився голом.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

"Ми знали, що буде важко, і готувалися до цього. Ми знову продемонстрували наш характер. Ми пропустили гол, але не припинили грати. Ми створювали моменти, продовжували гнути свою лінію, і найголовніше – ми не здавалися. Мій гол? Я радий, що зміг відзначитися та допомогти команді. Безумовно, це приємний момент для мене, і я сподіваюся, що так триватиме й надалі", – сказав Забарний.

Зазначимо, що Ілля зрівняв рахунок у зустрічі на 77-й хвилині. Цей гол став дебютним для українця в нинішньому сезоні, в якому він провів чотири поєдинки.

Наступна гра ПСЖ відбудеться 20 жовтня. Парижанам у Лізі чемпіонів протистоятиме Барселона.

Раніше Забарний висловився про майбутні вибори президента Франції. Він сподівається, що новий очільник держави продовжить допомагати Україні.