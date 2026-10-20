Туран назвав фаворитів на перемогу у Лізі чемпіонів-2026/27

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран виділив п'ять клубів, які можуть поборотися за тріумф у поточному розіграші Ліги чемпіонів-2026/27.

Про це він поміркував в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

"ПСЖ і Баварія – фаворити, Барселона може стати сюрпризом, а Інтер також здатен дійти далеко. Але якщо я маю обрати одну, то хотів би, щоб переміг Атлетико", – заявив турецький наставник.

Нагадаємо, що у минулому сезоні найпрестижнішого єврокубкового турніру тріумфував ПСЖ, який у серії пенальті переграв лондонський Арсенал.

Саме з Інтером команда Турана зіграє у найближчому 3-му турі основного раунду ЛЧ. Поєдинок на "Сан-Сіро" розпочнеться 21 жовтня о 22:00 (за київським часом). Це буде вже 8-ма лобова зустріч. Цікаво, що донеччани ще жодного разу не перемагали міланський колектив – 4 мирові та 3 поразки.

До цього протистояння "гірники" підходять на 11-му місці у загальній турнірній таблиці, маючи у своєму активі 4 бали. Натомість "нерадзуррі" несподівано із бубликом посідає лише 29-ту сходинку.

Раніше повідомлялося, що матч проти донеччан пропустить капітан італійського клубу Лаутаро Мартінес.