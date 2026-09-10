Визначилися стартові склади на матч Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар

Нідерландський ПСВ і донецький Шахтар оголосили стартові склади на очну зустріч у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Склад Шахтаря: Різник – Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Вінісіус – Марлон, Очеретько, Ізакі, Аліссон, Мендоза – Кауан Еліас

Склад ПСВ: Коварж – Дест, Геертрейда, Обіспо – Костич, Тіл, Сано, Ваннер – Перишич, Пепі, ван Боммел.

Поєдинок розпочнеться 10 вересня о 19:45 (за київським часом). Гру на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Мелером.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку ПСВ – Шахтар. Матч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Відзначимо, що це буде друга лобова зустріч між цими клубами в офіційних матчах. Вперше та наразі востаннє ці команди перетиналися на футбольному полі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2024/25. Та гра закінчилася вольовою перемогою ПСВ (3:2).