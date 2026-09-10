ПСВ – Шахтар: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги чемпіонів

У четвер, 10 вересня, відбудеться поєдинок першого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому донецький Шахтар на виїзді зіграє проти ПСВ.

Матч на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Мелером. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСВ – Шахтар безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що напередодні очікуваннями від цього протистояння поділився Мирон Маркевич. Фаворитом зустрічі букмекери вважають нідерландців.