Українська правда
Усі розділи
Клуб УП

ПСВ – Шахтар: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 10 вересня 2026, 12:44
Getty Images
ПСВ – Шахтар: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги чемпіонів

У четвер, 10 вересня, відбудеться поєдинок першого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому донецький Шахтар на виїзді зіграє проти ПСВ.

Матч на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Мелером. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСВ – Шахтар безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що напередодні очікуваннями від цього протистояння поділився Мирон Маркевич. Фаворитом зустрічі букмекери вважають нідерландців.

Читайте також :
Тільки б обійшлося без "пожеж": ексфутболіст збірної України зробив прогноз на матч ПСВ – Шахтар у ЛЧ
Ліга чемпіонів ПСВ Шахтар Донецьк