Жирона із Циганковим поступилася Атлетико Мадрид, Реал з голом Вінісіуса переміг Севілью у 37 турі Ла Ліги

У неділю, 17 травня, низкою матчів завершиться програма 37-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Атлетик та Сельта не знайшли сильнішого у своєму протистоянні. Відкрив рахунок швидким голом Сведберг, але вже у другому таймі Вільямс відновив паритет.

Мадридський Атлетико переміг Жирону, вигравши матч завдяки єдиному забитому м'ячу Адемоли Лукмана на початку зустрічі. Український легіонер Віктор Циганков отримав оцінку 6.5 від статистичного порталу Sofascore. Інший вихованець київського Динамо Владислав Ванат не брав участі у цьому матчі через травму. Український голкіпер "жиронців" Владислав Крапивцов провів весь матч на лаві запасних.

Ельче теж вирішив підтримати домашню "естафету" мадридців та здолав Хетафе завдяки швидкому голу Чуста Гарсії. Леванте вже з двома забитими м'ячами здобув звитягу над Мальоркою. Обидві команди отримали вилучення на 86-й хвилині.

А Осасуна поступилась на своїй домашній арені "Естадіо Ель Садар" Еспаньйолу. Хоча "червоні" й відігралися завдяки зусиллям Муньйоса на початку другого тайму, Гарсія через кілька хвилин відповів голом, й на цьому встановив остаточний рахунок.

Райо Вальєкано переміг з двома забитими м'ячами Вільярреал. Реал Ов'єдо, який посідає останнє місце в турнірній таблиці, зазнав поразки від Алавеса. Єдиний м'яч у зустрічі забив Мартінес ще на 17-й хвилині.

Реал Сосьєдад влаштував справжню гольову перестрілку з Валенсією. Першим розпочав Муньйос, далі підопічні Карбароса відповіли двома голами. Проте вже на початку другого тайму Таррега забив м'яч у свої ворота, а Оскарссон вже через три хвилини відповів. Проте "кажани" відігралися на останніх хвилинах.

Мадридський Реал у схожій манері з "матрацниками" забив м'яч на початку проти Севільї, після чого просто довів гру до сухої перемоги 1:0.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

37 тур, 17 травня

Атлетик – Сельта Віго 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Сведберг, 1:1 – 52 Вільямс

Атлетико – Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 21 Лукман

Ельче – Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 19 Чуст Гарсія

Вилучення: 39 Джене (Хетафе)

Леванте – Мальорка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Еспі 2:0 – 87 Апіарра

Вилучення: 85 Бруге (Леванте), 85 Мохіка (Мальорка)

Осасуна – Еспаньйол 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Ромеро, 1:1 – 49 Муньйос, 1:2 – 53 Гарсія

Райо Вальєкано – Вільярреал 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Камельйо, 2:0 – 47 Алемао

Реал Ов'єдо – Алавес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 17 Мартінес

Реал Сосьєдад – Валенсія 3:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Муньйос, 1:1 – 8 Герра, 1:2 – 22 Дуро, 2:2 – 60 Таррега (автогол), 3:2 – 63 Оскарссон, 3:3 – 89 Родрігес, 3:4 – 90+3 Герра

Вилучення: 70 Джемерт (Валенсія)

Севілья – Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 15 Вінісіус Жуніор

Нагадаємо, раніше у 36-му турі Жирона з Циганковим поділила очки із Сосьєдадом, Реал розібрався з Ов'єдо.