Пропустив двічі за 10 хвилин: Аль-Шабаб з Бущаном зупинився за крок до фіналу Кубку Короля

Аль-Шабаб, за який виступає український воротар Георгій Бущан, зазнав поразки від Аль-Іттіхада в межах 1/2 фіналу Кубку Короля Саудівської Аравії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2. Команда українця лідирувала до 92 хвилини, проте за 7 хвилин Данілу Перейра оформив дубль і приніс перемогу Аль-Іттіхаду.

Бущан відіграв увесь матч та зробив 5 сейвів, проте це не допомогло Аль-Шабабу вийти в фінал турніру. В іншому півфіналі Аль-Кадісія зустрінеться з Аль-Раедом, цей матч відбудеться завтра, 2 квітня.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

У чемпіонаті Саудівської Аравії українець провів 6 матчів та пропустив 12 голів, не провівши жодного поєдинку на 0.