Сіренко – про перемогу над Валліном: Нокаут сам прийшов

Український надважковаговик Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) відреагував на перемогу над шведом Отто Валліном (28-4, 16 КО).

Про це він розповів на пресконференції після поєдинку.

Сіренко нокаутував суперника в останньому раунді, коли до фінального гонгу залишалося декілька секунд.

"Ти ніколи не плануєш нікого нокаутувати. У боксі все стається само собою. Звісно, ти намагаєшся, але я дотримувався своєї гри, своїх планів та тактики. І нокаут прийшов сам. Я просто викинув комбінацію і побачив, що влучив хорошими ударами, він упав, і я такий: "Вау", – заявив боксер.

Українець раніше був спаринг-партнером Валліна. У зв'язку із цим він розповів про різницю між спарингом та реальним боєм.

"Знаєте, це насправді кумедна історія, тому що всі мої спаринги проходили не дуже добре. Коли спарингуєш із шульгою, це завжди так складно — потрібно постійно вести боротьбу за передню ногу. О боже. Знаєте, спаринги виглядали не найкращим чином, і, думаю, тренери трохи хвилювалися через це. Але я сказав їм: "Усе під контролем. Я почуваюся добре, я сильний". Тож ми просто виконали свою роботу", – підсумував Сіренко

Для Сіренка це був перший вихід на ринг після липня 2025 року, коли він поступився британцеві Соломону Дакресу рішенням суддів в андеркарді бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.