Вони не той суперник, який міг би нам показати зуби: Гецко зробив прогноз на матч України проти Швеції

Колишній нападник національної збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від півфінального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року проти команди Швеції.

Його слова передає NV.ua.

За словами ексфутболіста, він очікує на перемогу української команди, оскільки шведська збірна не є тим суперником, який "міг би нам показати зуби".

" Чекаю і сподіваюся, що буде перемога. Думаю, що на сьогодні Швеція – це не той суперник, який міг би нам показати зуби. Хоча вони також розуміють значення цієї гри й знають, що мають певні шанси, тому чіплятимуться за них руками й ногами".

Водночас Гецко зазначив, що суперник розуміє значення поєдинку та боротиметься за свої шанси, тому підсумковий результат залежатиме від настрою, стартового складу та самовіддачі гравців.

"У першому матчі проти Швеції проблем у нас не має бути, хоча це футбол – тут усе може статися. Багато залежить від настрою, складу, який гратиме, самовіддачі та інших факторів. Також важливо, щоб гравці усвідомлювали: такий шанс випадає раз на чотири роки, і ним потрібно скористатися. Якщо вони це зрозуміють і тренер донесе до них важливість моменту, тоді все буде гаразд. Якщо ні – можуть виникнути проблеми".

Колишній форвард "синьо-жовтих" висловив сумніви щодо успіху команди в наступному раунді плейоф, назвавши потенційних суперників в особі Польщі та Албанії збірними, протистояння з якими буде вже складнішим.

"Загалом є велика надія, що ми пройдемо Швецію. А от далі – маю великі сумніви, адже і Польща, і Албанія зараз дуже серйозні суперники. Там буде значно важче. Але спершу потрібно пройти Швецію, а вже потім думати про наступний матч. Мій прогноз 2:0 на користь України".

Матч між Україною та Швецією відбудеться у четвер, 26 березня. Поєдинок у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Переможець протистояння у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зіграє з тріумфатором пари Польща – Албанія.