Полякам нічого втрачати: ексгравець збірної України – про матч Шахтаря з Лехом

Ексфорвард збірної України Іван Гецко вважає донецький Шахтар фаворитом протистояння з польським Лехом в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Його слова передає NV.ua.

"Чи зможе Шахтар зберегти перевагу у два м'ячі? Що тут думати? Я, як ми вже говорили, вважаю, що Шахтар за всіма критеріями на сьогодні перебуває в кращому стані – за підбором гравців, за структурою гри й загалом майже в усьому. Тому якихось несподіванок, думаю, бути не має. Гравці розуміють, що можна і заробити, і пройти далі, і засвітитися. Це важливо для майбутньої стабільності, взаємодії та впевненості. Тим більше вони тільки починають другу частину чемпіонату, потрібно набрати необхідні кондиції. Я б не сказав, що зараз у Шахтаря все ідеально і немає проблем – ми бачимо, як команда грає в чемпіонаті України, не все так гладко, як хотілося б. Але такі команди, як Лех, ми повинні проходити", – сказав він.

Гецко назвав єдиний козир поляків та поділився прогнозом на гру.

"У Леха є свій козир – їм нічого втрачати. Вони розуміють, що якщо програють, трагедії не буде, а якщо створять сенсацію – це буде великий плюс для них. Але я думаю, що цього не має статися. Шахтар – кваліфікована команда, яка знає, як діяти в таких ситуаціях і доводити результат до логічного завершення. Прогноз? Я налаштований оптимістично. Думаю, Шахтар переможе з різницею у два-три м'ячі", – розповів Гецко.

Нагадаємо, що в першому поєдинку "гірники" перемогли з рахунком 3:1. Крапку в тій зустрічі поставив Ісаке Сілва, який забив гол ударом через себе.

Матч-відповідь між Шахтарем і Лехом відбудеться 19 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.