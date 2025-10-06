Українська правда
Пробив точно у ціль, – Волошин оцінив свій гол у ворота Металіста 1925

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 09:49
Назар Волошин
Динамо Київ

Півзахисник Динамо Назар Волошин прокоментував свій гол та результат матчу з Металістом 1925 у межах УПЛ.

Слова футболіста передає пресслужба киян.

"Відчуваю негативні емоції, тому що в останніх іграх ми не можемо перемогти. Забиваємо, але цього недостатньо, також, мабуть, не вистачило концентрації.
Мій гол? Так, можна сказати, що розігруємо на тренуваннях. Караваєв дуже добре покотив м’яч під себе, і я в один дотик пробив у ціль", – розповів Волошин.

Також хавбек прокоментував пропущений м'яч від Литвиненка.

"Чесно кажучи, я не пам'ятаю, усе сталося дуже швидко. Я побачив, що гравець суперника був сам, завдав удару в один дотик і забив гол. Потрібно дивитися, розбирати епізод, я не знаю, хто винен", – резюмував Волошин.

Зазначимо, що відео голів та огляд цього матчу доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри з харків'янами підбив головний тренер Динамо Олександр Шовковський.

Динамо Київ Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Назар Волошин

Металіст 1925

