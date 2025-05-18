Айнтрахт включився у боротьбу за Беллінгема-молодшого
Франкфуртський Айнтрахт включився у боротьбу за центрального півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема – молодшого брата зірки Реала Джуда Беллінгема.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, на 19-річного хавбека претендують ще два німецьких клуби – Боруссія Дортмунд і РБ Лейпциг. Важливим аргументом для Айнтрахта в боротьбі за Беллінгема-молодшого буде вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон.
У поточному сезоні на рахунку Беллінгема-молодшого 4 голи та 3 асисти в 32 матчах за Сандерленд у всіх турнірах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону в Чемпіоншипі.
Раніше повідомлялося про те, що хавбеком цікавиться Манчестер Юнайтед. Його трансферна вартість наразі оцінюється у 22 мільйони євро, контракт діє до літа 2028 року.