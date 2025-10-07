Беллінгем розчарувався у своєму становищі в Боруссії Дортмунд
Джуд та Джоб Беллінгеми
Instagram збірної Англії
Центральний півзахисник Боруссії Дортмунд та збірної Англії Джоб Беллінгем може залишити свій клуб вже цієї зими.
Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.
Англієць та його представники незадоволені становищем футболіста у Німеччині. Беллінгем вважає, що не має довіри від головного тренера Ніко Ковача, розчарувавшись у своїх перспективах.
Зазначимо, що хавбек став гравцем "джмелів" лише цього літа, перебравшись з Сандерленда за 30 мільйонів євро. За 13 матчів у футболці Боруссії, Джоб забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що Дортмунд може залишити один з лідерів команди – у його послугах зацікавлена Барселона.