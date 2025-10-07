Українська правда
Беллінгем розчарувався у своєму становищі в Боруссії Дортмунд

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 07:24
Центральний півзахисник Боруссії Дортмунд та збірної Англії Джоб Беллінгем може залишити свій клуб вже цієї зими. 

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

Англієць та його представники незадоволені становищем футболіста у Німеччині. Беллінгем вважає, що не має довіри від головного тренера Ніко Ковача, розчарувавшись у своїх перспективах.

Зазначимо, що хавбек став гравцем "джмелів" лише цього літа, перебравшись з Сандерленда за 30 мільйонів євро. За 13 матчів у футболці Боруссії, Джоб забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Дортмунд може залишити один з лідерів команди – у його послугах зацікавлена Барселона.

