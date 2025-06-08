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Стопами брата: Беллінгем став гравцем Боруссії Дортмунд

Олексій Мурзак — 8 червня 2025, 19:17
Стопами брата: Беллінгем став гравцем Боруссії Дортмунд
Джоб Беллінгем
Getty Images

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем перейшов у Боруссію Дортмунд.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер обійшовся в 33 млн євро + 5 млн євро бонусами. Також включено 15% від суми наступних продажів.

Романо зазначив, що цей продаж став рекордним для англійського клубу.

Раніше повідомлялося, що контракт буде розрахований на 5 років.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.

Зазначимо, що брат гравця, Джуд, також до трансферу у Реал виступав за Боруссію Дортмунд.

Боруссія Дортмунд Сандерленд Футбольні трансфери Джоб Беллінгем

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