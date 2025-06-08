Стопами брата: Беллінгем став гравцем Боруссії Дортмунд
Джоб Беллінгем
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Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем перейшов у Боруссію Дортмунд.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, трансфер обійшовся в 33 млн євро + 5 млн євро бонусами. Також включено 15% від суми наступних продажів.
Романо зазначив, що цей продаж став рекордним для англійського клубу.
Раніше повідомлялося, що контракт буде розрахований на 5 років.
У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.
Зазначимо, що брат гравця, Джуд, також до трансферу у Реал виступав за Боруссію Дортмунд.