Стопами брата: Беллінгем став гравцем Боруссії Дортмунд

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем перейшов у Боруссію Дортмунд.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер обійшовся в 33 млн євро + 5 млн євро бонусами. Також включено 15% від суми наступних продажів.

🚨🟡⚫️ EXCL: Jobe Bellingham to Borussia Dortmund, here we go! 💣



€33m fixed fee, €5m add-ons to Sunderland… and also 15% sell-on clause.



Record sale for #SAFC and huge fee after initial €20m bid rejected. Excellent addition for BVB.



Another Bellingham in Dortmund! 🫂🐝 pic.twitter.com/2W0pRcTHel — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Романо зазначив, що цей продаж став рекордним для англійського клубу.

Раніше повідомлялося, що контракт буде розрахований на 5 років.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.

Зазначимо, що брат гравця, Джуд, також до трансферу у Реал виступав за Боруссію Дортмунд.