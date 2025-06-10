Боруссія Дортмунд оголосила про підписання Беллінгема-молодшого

Центральний півзахисник Сандерленда та молодіжної збірної Англії Джоб Беллінгем став гравцем дортмундської Боруссії.

Про це оголосила пресслужба німецького клубу.

Контракт із 19-річним хавбеком розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 30,5 мільйона євро.

Беллінгем зможе дебютувати за Боруссію Дортмунд уже на клубному чемпіонаті світу, де він виступатиме під 77-м номером.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.

Таким чином, Джоб Беллінгем пішов стопами свого старшого брата Джуда, який захищав кольори Боруссії Дортмунд у 2020 – 2023 роках.