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Беллінгем-молодший отримав престижну нагороду в Чемпіоншипі

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 21:04
Беллінгем-молодший отримав престижну нагороду в Чемпіоншипі
Джоб Беллінгем
Getty Images

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем, який є молодшим братом зірки мадридського Реала та збірної Англії Джуда Беллінгема, отримав престижну нагороду в англійському Чемпіоншипі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

19-річного хавбека визнали найкращим молодим гравцем сезону в Чемпіоншипі. Також його включили до символічної збірної сезону в лізі.

У поточному сезоні на рахунку Беллінгема-молодшого 4 голи та 3 асисти в 39 матчах за Сандерленд. Команда наразі йде четвертою в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 76 очками після 45 турів.

Раніше повідомлялося про те, що Джобом Беллінгемом цікавиться Манчестер Юнайтед. Його трансферна вартість наразі оцінюється у 22 мільйони євро, контракт діє до літа 2028 року.

Сандерленд Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Джоб Беллінгем

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