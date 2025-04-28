Беллінгем-молодший отримав престижну нагороду в Чемпіоншипі

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем, який є молодшим братом зірки мадридського Реала та збірної Англії Джуда Беллінгема, отримав престижну нагороду в англійському Чемпіоншипі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

19-річного хавбека визнали найкращим молодим гравцем сезону в Чемпіоншипі. Також його включили до символічної збірної сезону в лізі.

У поточному сезоні на рахунку Беллінгема-молодшого 4 голи та 3 асисти в 39 матчах за Сандерленд. Команда наразі йде четвертою в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 76 очками після 45 турів.

Раніше повідомлялося про те, що Джобом Беллінгемом цікавиться Манчестер Юнайтед. Його трансферна вартість наразі оцінюється у 22 мільйони євро, контракт діє до літа 2028 року.