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Брат Беллінгема домовився про контракт з іменитим клубом Бундесліги

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 11:05
Брат Беллінгема домовився про контракт з іменитим клубом Бундесліги
Джоб Беллінгем
Getty Images

Головний талант та актив Сандерленда Джоб Беллінгем погодився перейти у дортмундську Боруссію.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони домовились про контракт на п'ять років, а презентація футболіста як гравця "джмелів" очікується найближчими днями.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.

Зазначимо, що брат гравця, Джуд, також до трансферу у Реал виступав за Боруссію Дортмунд.

Раніше Сандерленд оголосив про викупи контракту одноклубника Артема Довбика.

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