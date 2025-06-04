Брат Беллінгема домовився про контракт з іменитим клубом Бундесліги
Джоб Беллінгем
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Головний талант та актив Сандерленда Джоб Беллінгем погодився перейти у дортмундську Боруссію.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Сторони домовились про контракт на п'ять років, а презентація футболіста як гравця "джмелів" очікується найближчими днями.
У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.
Зазначимо, що брат гравця, Джуд, також до трансферу у Реал виступав за Боруссію Дортмунд.
Раніше Сандерленд оголосив про викупи контракту одноклубника Артема Довбика.