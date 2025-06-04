Брат Беллінгема домовився про контракт з іменитим клубом Бундесліги

Головний талант та актив Сандерленда Джоб Беллінгем погодився перейти у дортмундську Боруссію.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони домовились про контракт на п'ять років, а презентація футболіста як гравця "джмелів" очікується найближчими днями.

🚨🟡⚫️ The agreement between Jobe Bellingham and Borussia Dortmund is done on five year contract.



BVB are expected to proceed and get the deal done with Sunderland in the upcoming days. pic.twitter.com/ApkehGVije — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.

Зазначимо, що брат гравця, Джуд, також до трансферу у Реал виступав за Боруссію Дортмунд.

Раніше Сандерленд оголосив про викупи контракту одноклубника Артема Довбика.