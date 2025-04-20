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Манчестер Юнайтед націлився на Беллінгема-молодшого

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 12:17
Манчестер Юнайтед націлився на Беллінгема-молодшого
Джоб Беллінгем
Getty Images

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до центрального півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема, який є молодшим братом зірки Реала та збірної Англії Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Utddistrict.

За їхньою інформацією, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім влітку хоче підсилити як напад, так і лінію півзахисту команди. Трансфер 19-річного Беллінгема-молодшого може обійтися "Червоним дияволам" у 30 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні на рахунку Джоба 4 голи та 3 асисти в 37 матчах за Сандерленд у всіх турнірах. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед готовий виділити 135 мільйонів євро на трансфер Хаві Сіммонса з РБ Лейпциг.

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