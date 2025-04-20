Манчестер Юнайтед націлився на Беллінгема-молодшого

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до центрального півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема, який є молодшим братом зірки Реала та збірної Англії Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Utddistrict.

За їхньою інформацією, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім влітку хоче підсилити як напад, так і лінію півзахисту команди. Трансфер 19-річного Беллінгема-молодшого може обійтися "Червоним дияволам" у 30 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні на рахунку Джоба 4 голи та 3 асисти в 37 матчах за Сандерленд у всіх турнірах. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед готовий виділити 135 мільйонів євро на трансфер Хаві Сіммонса з РБ Лейпциг.