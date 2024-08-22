Жабченко: Динамо Луческу мені подобалося менше, ніж зараз
Колишній гравець національної збірної України та вихованець Динамо Ігор Жабченко порівняв гру киян під керівництвом Мірчі Луческу та Олександра Шовковського.
Враженнями від гри "біло-синіх", а також підсумком про матч Ліги чемпіонів проти Ред Булл Зальцбург він поділився в інтерв'ю UA-Футбол.
"Попри поразку гра, Динамо мені сподобалася — вони мали дуже добрий вигляд. До програшу призвели індивідуальні помилки, якими скористалися австрійці. У першому випадку Попов втік боротися в центр поля, програв єдиноборство, оголив свою зону, через яку пройшла атака. Як наслідок – пропущений м'яч. Також і в другому випадку, безглузді дії Караваєва – маємо пенальті.
Добре виходили з-під пресингу. Раніше в киян такого не спостерігалося. Організовували швидкі контратаки, і при цьому створювали моменти. Але, на жаль, не використали те, що мали. А моментів створили досить багато.
Хай там як, Динамо виглядає симпатично. Зовсім інша команда порівняно з командою Луческу — розкріпачена. Хлопці грають у задоволення, всі обороняються і всі атакують, де потрібно, чіткий контроль м'яча. Одним словом — великий прогрес", — підсумував фахівець.
Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.
Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.