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Жабченко: Динамо Луческу мені подобалося менше, ніж зараз

Андрій Яросименко — 22 серпня, 14:30
Жабченко: Динамо Луческу мені подобалося менше, ніж зараз
Ігор Жабченко
ФК Гірник-спорт

Колишній гравець національної збірної України та вихованець Динамо Ігор Жабченко порівняв гру киян під керівництвом Мірчі Луческу та Олександра Шовковського.

Враженнями від гри "біло-синіх", а також підсумком про матч Ліги чемпіонів проти Ред Булл Зальцбург він поділився в інтерв'ю UA-Футбол.

"Попри поразку гра, Динамо мені сподобалася — вони мали дуже добрий вигляд. До програшу призвели індивідуальні помилки, якими скористалися австрійці. У першому випадку Попов втік боротися в центр поля, програв єдиноборство, оголив свою зону, через яку пройшла атака. Як наслідок – пропущений м'яч. Також і в другому випадку, безглузді дії Караваєва – маємо пенальті.

Добре виходили з-під пресингу. Раніше в киян такого не спостерігалося. Організовували швидкі контратаки, і при цьому створювали моменти. Але, на жаль, не використали те, що мали. А моментів створили досить багато.

Хай там як, Динамо виглядає симпатично. Зовсім інша команда порівняно з командою Луческу — розкріпачена. Хлопці грають у задоволення, всі обороняються і всі атакують, де потрібно, чіткий контроль м'яча. Одним словом — великий прогрес", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

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