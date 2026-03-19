ФІФА відхилила вимогу Палестини відсторонити ізраїльські клуби, але наклала штраф ізраїльській ФА за дискримінацію

Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення не карати ізраїльські клуби, яких Палестинська футбольна асоціація звинувачувала у базуванні на своїх територіях, проте наклала санкції на Ізраїльську футбольну асоціацію за порушення правил боротьби з дискримінацією.

Деталі повідомляє Reuters.

Рада ФІФА розглянула пропозицію Палестинської ФА щодо відсторонення команд, які, за їхніми твердженнями, грають у поселеннях на Західному березі. Організація ухвалила рішення не вживати жодних заходів стосовно цього питання. У заяві ФІФА її позиція пояснюється так:

"ФІФА не повинна вживати жодних дій, оскільки в контексті тлумачення відповідних положень Статуту ФІФА остаточний правовий статус Західного берега залишається невирішеним і дуже складним питанням згідно з публічним міжнародним правом".

Водночас дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Ізраїльську ФА на 150 тисяч швейцарських франків (190 621 долар) за системні порушення антидискримінаційних статутів та правил чесної гри. Розслідування виявило, що асоціація не вжила заходів проти расистської поведінки вболівальників, зокрема фанатів клубу Бейтар.

Організація також зобов'язана впровадити план запобігання дискримінації та розмістити відповідні банери на трьох наступних домашніх матчах турнірів під егідою ФІФА.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Футбольна асоціація Ірландії подала до УЄФА клопотання щодо виключення Ізраїлю зі змагань через звинувачення в організації діяльності на окупованих територіях та нездатність вести політику проти расизму.

Раніше ідею відсторонення ізраїльських команд та їхнього виключення з турнірів ФІФА також просувала Норвегія.