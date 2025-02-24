Тебас: Ольмо не повинен завершити сезон у складі Барселони

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що керівництво вищого іспанського дивізіону спробує скасувати реєстрацію Барселоною іспанського півзахисника Дані Ольмо.

Слова 62-річного іспанця наводить Sport.es.

"Дані Ольмо не повинен догравати сезон Ла Ліги в складі Барселони. Ми подали апеляцію, щоб відкликати його реєстрацію", – заявив функціонер.

Нагадаємо, що Вища спортивна рада дозволила Барселоні тимчасово заявити Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорта звинуватив керівництво Ла Ліги в тому, що воно намагалося дестабілізувати "синьо-гранатових".

Водночас один з конкурентів Барселони, а саме Атлетико висловив невдоволення рішенням CSD, яке "поставило під загрозу чинну систему".

Нещодавно стало відомо, що керівництво Ла Ліги ставить під сумнів продаж Барселоною місць у VIP-ложах на стадіоні "Камп Ноу".

Занепокоєння в Ла Ліги викликає те, що дохід у розмірі 28 млн євро надійшов від компанії New Era Visionary Group з ОАЕ, яка є телекомунікаційним партнером Барселони.

Керівництво іспанського чемпіонату вважає, що надмірні зв'язки New Era Visionary Group з оточенням клубу є підозрілими. Звинувачення були подані до Вищої ради спортивних змагань, про можливі санкції у разі доведення вини Барселони не повідомляється.