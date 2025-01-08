Барселона отримала дозвіл тимчасово зареєструвати Ольмо та Віктора

Хороші новини для фанатів Барселони, оскільки їхній улюблений клуб отримав дозвіл на тимчасову реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Про це повідомляє іспанське видання Cadena Ser.

За інформацією джерела, Вища спортивна рада (CSD) прийняла рішення неофіційно дати "синьо-гранатовим" можливість на тимчасову реєстрацію Ольмо та Віктора.

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Це рішення не означає, що Ольмо та Віктор зможуть зіграти в матчі проти Атлетика у матчі півфіналу Суперкубку Іспанії. Проте не виключено, що футболісти зможуть взяти участь у фіналі турніру, якщо каталонці туди вийдуть.

Як тільки CSD зробить своє рішення офіційним, обидва гравці будуть знову зареєстровані в Ла Лізі і стануть доступними для виступів. Очікується, що рішення стане офіційним після гри з Атлетиком.

CSD визнала, що 52-сторінковий документ, який клуб представив у вівторок, 7 січня, містить достатньо аргументів, які слід вивчити. У ради буде до трьох місяців для детального вивчення справи та надання остаточного висновку.

Нагадаємо, що Барселона звернулася до CSD після того, як Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії не дозволили їй зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора.