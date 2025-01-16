Барселона оголосила про продаж VIP-місць на Камп Ноу

Каталонська Барселона оголосила про продаж VIP-місць на стадіоні Камп Ноу в рамках бізнес-моделі Personal Seat License.

Про це інформує офіційний сайт "блаугранас".

Угода розрахована на 30 років та принесе іспанському клубу 100 млн євро.

Втім, хто саме купив перші 475 місць, залишається невідомим.

Нагадаємо, що через фінансові проблеми Барселона не могла зареєструвати Дані Ольмо та Вітора Роке на другу частину сезону. Втім, через суд каталонці все ж домоглись свого.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував останні події навколо клубу.