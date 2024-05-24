Шевченко — про узурпацію влади Павелком: Ми підійдемо до цього питання комплексно

Президент Української асоціації футболу запевнив, що організація комплексно підійде до питання узурпації влади колишнім очільником УАФ Андрієм Павелком та можливими змінами цієї ситуації.

Слова Шевченка із зустрічі з журналістами передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

"Ми дивимось, як УЄФА і ФІФА змінюють свої статути та збираємось підійти до цього питання комплексно, не лише що стосується легітимності влади", — заявив Шевченко.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Андрій Павелко вийшов на свободу. Функціонера відправили в СІЗО на 60 діб 16 червня 2023 року. Після цього термін утримування під вартою неодноразово продовжували. Павелко звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Новим президентом УАФ обрали колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Він замінив на посту Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.

Раніше Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів підписали угоду про співпрацю.