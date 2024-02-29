Львівський апеляційний суд задовольнив клопотання Павелка

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вийшов на свободу.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Львівський апеляційний суд задовольнив клопотання Павелка та звільнив його з-під варти.

Нагадаємо, функціонер звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Раніше колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.

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