Джерело - телеграм-канал Ігоря Бурбаса.
Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вийшов на свободу.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Львівський апеляційний суд задовольнив клопотання Павелка та звільнив його з-під варти.
Нагадаємо, функціонер звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.
Раніше колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.
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