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Павелка випустили на свободу

Львівський апеляційний суд задовольнив клопотання Павелка
Сьогодні 16:40 117 0
Павелка випустили на свободу
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - телеграм-канал Ігоря Бурбаса.

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вийшов на свободу.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Львівський апеляційний суд задовольнив клопотання Павелка та звільнив його з-під варти.

Нагадаємо, функціонер звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Раніше колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.

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