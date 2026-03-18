Світ починає забувати про нашу війну: Шевченко пояснив важливість виходу збірної на чемпіонат світу
Андрій Шевченко
УАФ
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко наголосив на важливості кваліфікації збірної України на чемпіонат світу для нагадування міжнародній спільноті про війну в країні.
Слова функціонера цитує Il Messaggero.
"Це вкрай важливо. Світ починає забувати про нашу війну. Конфлікти відбуваються скрізь. Для наших гравців чемпіонат світу – це найважливіша професійна вітрина, а для нашої країни це важливо, щоб нагадати світу, що ми існуємо".
Раніше очільник УАФ повідомив про створення цифрової бази даних для збереження зв'язку з гравцями, які виїхали за кордон через війну.
Сама ж команда під керівництвом Сергія Реброва 26 березня проведе півфінальний матч плейоф кваліфікації проти Швеції (о 21:45 за київським часом), а в разі перемоги зіграє 31 березня у вирішальному поєдинку з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Нагадаємо, що 16 березня була оприлюднена заявка України на матчі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.