Світ починає забувати про нашу війну: Шевченко пояснив важливість виходу збірної на чемпіонат світу

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко наголосив на важливості кваліфікації збірної України на чемпіонат світу для нагадування міжнародній спільноті про війну в країні.

Слова функціонера цитує Il Messaggero.

"Це вкрай важливо. Світ починає забувати про нашу війну. Конфлікти відбуваються скрізь. Для наших гравців чемпіонат світу – це найважливіша професійна вітрина, а для нашої країни це важливо, щоб нагадати світу, що ми існуємо".

Раніше очільник УАФ повідомив про створення цифрової бази даних для збереження зв'язку з гравцями, які виїхали за кордон через війну.

Сама ж команда під керівництвом Сергія Реброва 26 березня проведе півфінальний матч плейоф кваліфікації проти Швеції (о 21:45 за київським часом), а в разі перемоги зіграє 31 березня у вирішальному поєдинку з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, що 16 березня була оприлюднена заявка України на матчі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.