Влітку база буде готова: Шевченко ініціював цифровий перепис футболу України

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив про створення цифрової бази футбольних ресурсів України.

Слова функціонера цитує Il Messaggero.

Шевченко розповів, що після початку повномасштабної війни велика кількість юних футболістів виїхала з країни. Щоб не втратити ціле покоління гравців, наразі ведеться цифровий перепис, до якого внесуть спортсменів, тренерів та футбольні об'єкти.

"Я розпочав цифровий перепис наших ресурсів: спортсменів, тренерів, об'єктів. Влітку база даних буде готова, і ми дізнаємося, що у нас залишилося і на кого можна розраховувати. Після чотирьох років війни багато дітей більше не займаються у наших юнацьких секціях, вони виїхали – Англія, Німеччина, Італія, вони по всьому світу. І ми повинні підтримувати з ними зв'язок", – сказав Шевченко.

Президент УАФ також повідомив, що Росія зруйнувала понад 400 об'єктів футбольної інфраструктури. На жаль, щодня ця цифра зростає.

