Влітку база буде готова: Шевченко ініціював цифровий перепис футболу України

Сергій Шаховець — 18 березня 2026, 17:48
Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив про створення цифрової бази футбольних ресурсів України.

Слова функціонера цитує Il Messaggero.

Шевченко розповів, що після початку повномасштабної війни велика кількість юних футболістів виїхала з країни. Щоб не втратити ціле покоління гравців, наразі ведеться цифровий перепис, до якого внесуть спортсменів, тренерів та футбольні об'єкти.

"Я розпочав цифровий перепис наших ресурсів: спортсменів, тренерів, об'єктів. Влітку база даних буде готова, і ми дізнаємося, що у нас залишилося і на кого можна розраховувати. Після чотирьох років війни багато дітей більше не займаються у наших юнацьких секціях, вони виїхали – Англія, Німеччина, Італія, вони по всьому світу. І ми повинні підтримувати з ними зв'язок", – сказав Шевченко.

Президент УАФ також повідомив, що Росія зруйнувала понад 400 об'єктів футбольної інфраструктури. На жаль, щодня ця цифра зростає.

Раніше повідомлялося, що уродженець Боснії Сергій Ігнатков відвідав Будинок футболу у Києві. Перспективний 18-річний футболіст отримав українське громадянство та виступатиме за "синьо-жовтих".

Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

