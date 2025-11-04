Президент Полтави: Штраф через рекламу казино не вплине на фінансування клубу

Нещодавно представника Української Прем'єр-ліги Полтаву оштрафували на понад 2 млн гривень через незаконну рекламу казино на відеоекрані фасаду будинку в центрі Києва у грудні 2023 року.

Чемпіон звернувся за коментарем до президента клубу Сергія Іващенка щодо ситуації, що склалася, позиції СК Полтава та вплив цього рішення суду на команду.

– Як ситуація з рекламою казино на Хрещатику сталася та чи є відповідальний за це в клубі?

– За цю ситуацію відповідальний керівник, тобто я. Ви ж бачите, що ця реклама "Golden Gate" на Хрещатику така ж, як і в інших платформ, які можуть бути спонсорами УАФ, більшості спортивних клубів, у тому числі й УПЛ та Першої ліги. Вони є такими ж ігровими платформами і отримують таку ж ліцензію.

Демонстрація цього спонсора транслюється на 4 каналі, як на стадіоні, так і на телеканалі. Нехай мені хтось з позиції логіки скаже, яка є різниця. Це законно, а це незаконно. На наше переконання, тоді ми діяли в правовому полі, але суд вирішив, що ми діяли незаконно (згідно з рішенням суду Полтава порушила ч. 1 ст. 221 Закону України "про Рекламу" через засіб зовнішньої реклами типу "Відеоекран на фасаді будинку", – ред.).

– Яка позиція клубу щодо реклами онлайн-казино?

– Позиція клубу щодо реклами онлайн-казино нормальна. Від того чи буде реклама онлайн, чи живого казино – більше гравців там не буде. Хто ходить грати, той гратиме, а хто не ходить і так не буде грати. Усе інше це від лукавого і все це надумано. Я не ходжу в казино грати і мене це не цікавить взагалі.

– Які подальші дії керівництва?

– Це рішення суду є остаточним, отже ми виконуватимемо його. Ми законослухняні громадяни. Наші подальші дії – це виплата штрафу і надалі порушувати законів ми не збираємось.

– Чи вплине ця ситуація на фінансування СК Полтава?

– Ця ситуація не вплине на фінансування команди, фінансування продовжиться в нормальному режимі. Ми працюємо над пошуком нових спонсорів, клуб повинен розвиватися, додавати нових партнерів. У нас є зараз спонсори і їм велика подяка, що нам допомагають. Клуб функціонує в нормальному режимі, збоїв немає.

Напередодні Полтава розписала бойову нічию з Кривбасом у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 2:2. Після 11 зіграних матчів полтавці знаходяться на останній сходинці турнірної таблиці, маючи 6 очок в активі.