Не вистачає нам майстерності: тренер Полтави – про поразку від Кудрівки

Тренер Полтави Ігор Тимченко вважає, що його гравцям не вистачило майстерності у завершальній фазі атак у грі з Кудрівкою (0:2) у межах 18 туру чемпіонату України.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"У першому таймі не скажу, що це була якась комбінаційна гра або дуже для уболівальників цікаво, але і поле внесло свої корективи, десь більше був силовий футбол. Перевага була на нашому боці, свої моменти не реалізували. Так, їх не було багато, але могли витиснути. Багато було стандартів, не знаходили м'яч. У другій половині, мабуть, до пропущеного м'яча теж була наша перевага, як мені здалося. А після пропущеного на рівному місці м'яча вже, звичайно, психологічна перевага була на боці Кудрівки", – сказав він.

Тренер вважає, що його гравця у фізичному плані не провалили другу частині зустрічі, проте не дограли в ключових епізодах.

"Ми самі винні. Не можу сказати, що наша команда саме фізично провалює другий тайм. Причина в іншому – в неправильних рішеннях, в нашій майстерності й недограванні епізодів. Ми не дограли один епізод – і нам забили. Свої моменти ми не реалізували. Вважаю, що ми самі винні в цій поразці: забивай біля чужих воріт, не пропускай у свої… Як завжди, не вистачає нам майстерності. Ну, й мабуть, я теж з себе не буду провини знімати. З замінами я, може, й не вгадав, тому що після потрійної заміни в нашому виконанні, на мій погляд, наша команда почала грати гірше. Хоча гравці, які виходять на заміну, мали б додати – а трапилося навпаки", – розповів Тимченко.

У турнірній таблиці чемпіонату Полтава посідає останнє місце з 9 балами в активі. У наступному турі підопічні Тимченка зіграють проти Зорі.