Штраф понад 2 млн гривень: СК Полтаву покарали за рекламу казино

Олександр Булава — 2 листопада 2025, 17:51
Спортивний клуб Полтава зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 2 мільйони 400 тисяч гривень за рекламу казино.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

У квітні 2024 року Експертна комісія при Всеукраїнській громадській організації "Всеукраїнська рекламна коаліція" оштрафувала клуб на 2,4 млн гривень за рекламу казино, що був розповсюджений у грудні 2023 року на Хрещатику в Києві.

Клуб вирішив оскаржити дане рішення та звернувся з позовом до суду. СК Полтава стверджувала, що це була лише спонсорська реклама, в якій вони продемонстрували логотип свого партнера, а не просували азартні ігри.

Перші дві судові інстанції відмовили у задоволенні позову, а 28 жовтня остаточне рішення у даній справі ухвалив Верховний суд, який підтримав позицію Комісії, зазначивши, що така реклама є порушенням закону, оскільки бренди казино не можуть бути представлені у зовнішній рекламі.

Нагадаємо, напередодні Полтава зіграла результативну нічию з Кривбасом в УПЛ. Наразі клуб перебуває на останній сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 6 очок.

