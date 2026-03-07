Полтава перенесла домашній матч з Карпатами у Львів

Домашній матч 20-го туру Української Прем'єр-ліги Полтави проти Карпат буде перенесено з Кропивницького у Львів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через складні погодні умови, стан газону стадіону "Зірка"не дозволяє проведення поєдинку. Також через організаційні обставини неможливо прийняти поєдинок на резервному стадіоні містян в Олександрії.

Таким чином, клуби домовились провести матч у Львові на стадіоні "Україна". Початок зустрічі - о 13:00 за київським часом.

У турнірній таблиці команда займає останнє 16-те місце, маючи в активі 9 очок. Наступний поєдинок Полтава зіграє проти Зорі (8 березня).

Раніше СК Полтава спростували конфлікт між тренером та голкіпером.