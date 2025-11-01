Кривбас розписав бойову нічию з Полтавою: огляд матчу УПЛ

Кривбас у межах 11-го туру Української Прем'єр-ліги розділив очки з Полтавою.

Огляд матчу

Полтава обидва свої голи провела після подачі кутових - на 4-й хвилині першим у метушні у штрафному майданчику розібрався Олег Веремієнко, який потужно пробив під поперечку воріт. Другим відзначився Дмитро Плахтир, який головою відправив м'яч у сітку по неймовірній траєкторії.

Кривбас в обох випадках був змушений відігруватися. Спочатку стрімкий прохід Глейкер Мендоса завершив прострілом на Бара Ліна, який переправив м'яч у сітку. Надалі Єгор Твердохліб реалізував пенальті.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 1 листопада

Кривбас (Кривий Ріг) – СК Полтава 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 4 Веремієнко, 1:1 – 42 Лін, 1:2 – Плахтир, 2:2 – 50 Твердохліб (пен)

Кривбас: Кемкін, Юрчес, Конате, Вілівальд, Бекавац, Шевченко, Мендоса, Задерака, Твердохліб, Лін, Парако

СК Полтава: Восконян, Бужин, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака, Галенков, Плахтир (Опанасенко, 83), Дорошенко (Хахльов, 62), Одарюк (Кононов, 84), Маручив, Вівдич

Попередження: 38 Вілівальд, 45 Шевченко – 16 Марусич, 80 Плахтир

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував вчора, 31 жовтня, матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь.