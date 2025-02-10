Президент Севільї: Реал знищує іспанський футбол

Президент Севільї Хорхе Марія Карраско прокоментував скарги представників мадридського Реала на адресу суддівського корпусу Ла Ліги.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Ми повинні розмежувати дві речі: можливість змінити якість суддівства та заяви Реала. Це взагалі неприпустимо, такі дії ставлять під сумнів честь не тільки арбітрів, а й всього чемпіонату.



Найгірше те, що Реал намагається знищити іспанський футбол за допомогою Real Madrid TV. Вони вже це роблять.

Ми цілком підтримуємо суддів та не хочемо, що їх честь та гідність хтось ставив під сумнів. Реал хоче здійснювати тиск на них, щоб вони приймали рішення тільки на користь Мадриду", – заявив Карраско.