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Президент Севільї: Реал знищує іспанський футбол

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 12:22
Президент Севільї: Реал знищує іспанський футбол
Флорентіно Перес та Хорхе Марія Карраско (праворуч)
Getty images

Президент Севільї Хорхе Марія Карраско прокоментував скарги представників мадридського Реала на адресу суддівського корпусу Ла Ліги.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Ми повинні розмежувати дві речі: можливість змінити якість суддівства та заяви Реала. Це взагалі неприпустимо, такі дії ставлять під сумнів честь не тільки арбітрів, а й всього чемпіонату.

Найгірше те, що Реал намагається знищити іспанський футбол за допомогою Real Madrid TV. Вони вже це роблять.

Ми цілком підтримуємо суддів та не хочемо, що їх честь та гідність хтось ставив під сумнів. Реал хоче здійснювати тиск на них, щоб вони приймали рішення тільки на користь Мадриду", – заявив Карраско.

Нагадаємо, в останньому матчі Севілья без шансів поступилась Барселоні, а Реал не зміг переграти Атлетико.

За підсумками мадридського дербі Карло Анчелотті висловив своє невдоволення діями арбітрів, які призначили пенальті у ворота "вершкових".

Раніше повідомлялось, що всі іспанські клуби хочуть накласти санкції на Реал через роботу з арбітрами.

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