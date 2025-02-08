Весь іспанський футбол хоче накласти санкції на Реал через тиск на суддів

Більшість клубів, Ла Ліга та Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) об'єдналися проти Реала через звинувачення і тиск на суддів.

Про це повідомляє Relevo.

У четвер, 6 лютого, відбулося засідання у Федерації, на якому були присутні директори команд першого та другого іспанського дивізіонів, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, президент Технічного комітету арбітрів Медіна Канталехо та арбітри.

Під час засідання клуби винусули вимогу покарати "вершкових", які цю зустріч пропустили, хоча раніше заявляли про намір брати в ній участь.

"Реал Мадрид не лише демонструє неповагу до інших клубів та арбітрів, але й показує, що не хоче бути просто ще одним клубом", – заявило одне з джерел видання, яке було присутнє на засіданні.

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Клуби вважають кампанію Реала проти арбітрів маневром тиску, який не повинен бути схвалений.

При цьому деякі учасники засідання розкритикували Технічний комітет арбітрів за те, що він не захищається від звинувачень "бланкос". Вони посилалися на заяву мадридського клубу після програного матчу з Еспаньйолом (0:1).

У цій заяві Реал поставив під сумнів професіоналізм суддівства. Пізніше королівський клуб демонстрував на своєму каналі відеоролики, в яких критикуються нібито помилки арбітрів не на користь Реала.

З іншого боку, різні джерела привітали Федерацію з тим, що вона скликала цю першу зустріч між усіма, хто має відношення до професійного футболу.

"Це історичний момент. Можливість сказати суддям, що ми думаємо, і продовжувати працювати так, у злагоді, – це чудово", – сказав директор одного з клубів Ла Ліги.

Цікаво, що під час цього засідання було підняте питання про можливість запиту аудіозаписів арбітрів VAR. Це те, про що просив Реал своїй заяві і для отримання яких він готовий звернутися до судів загальної юрисдикції.

Кілька присутніх висловилися на підтримку цього заходу, в тому числі Хав'єр Тебас, президент Ла Ліги.

Нагадаємо, що сьогодні у межах 23 туру іспанської Ла Ліги відбудеться мадридське дербі між Реалом та Атлетико. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 22:00 за київським часом.