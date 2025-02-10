Барселона розгромила Севілью та скоротила відставання від Реала та Атлетико

У неділю, 9 лютого, у межах 23 туру іспанської Ла Ліги відбулися чотири матчі.

Ігровий день відкривали Алавес та Хетафе. Команди, які не відзначаються надзвичайною результативністю, завершили гру з одним голом. Мауро Арамбаррі реалізував пенальті та приніс гостям мінімальну перемогу.

Валенсія після того, як зазнала чергової нищівної поразки від Барселони, відігралася на Леганесі, заробивши три очки.

Реал Сосьєдад вийшов уперед вже на першій же хвилині матчу проти Еспаньйола. І хоча "папуги" відновили паритет на старті другого тайму, баски вирвали перемогу за шість хвилин до кінця основного часу.

В Андалусії Севілья приймала Барселону, яка мала намір скористатися нічиєю Реала та Атлетико у вчорашньому мадридському дербі. І їй це вдалося: каталонці розгромили суперника та скоротили відставання від лідерів чемпіонату до мінімума.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

23 тур, 9 лютого

Алавес – Хетафе 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 44 Арамбаррі (пенальті).

Валенсія – Леганес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 30 Москера, 2:0 – 41 Діакабі.

Реал Сосьєдад – Еспаньйол 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Бекер, 1:1 – 53 Пуадо (пенальті), 2:1 – 84 Мендес.

Севілья – Барселона 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Левандовський, 1:1 – 8 Варгас, 1:2 – 46 Лопес, 1:3 – 55 Рафінья, 1:4 – 89 Гарсія.

Вилучення: 60 Лопес (Барселона, пряма червона картка).

Раніше з'явилася інформація, що гравці Реала втомилися від поведінки Вінісіуса Жуніора.