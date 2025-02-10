Президент Реала назвав умови, за яких готовий продати Луніна

Мадридський Реал розгляне продал українського голкіпера Андрія Луніна тільки в тому випадку, якщо гравець сам про це попросить і за нього будут готові заплатити солідну суму.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацію джерела, саме такі умови поставив перед потенційними покупцями президент "вершкових" Флорентіно Перес, який не горить бажанням продавати українця, адже вважає його надійним дублером Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялося. що Лунін увійшов до сфери інтересів низки команд із Саудівської Аравії.

Цікаво, що у січні повідомлялося, що президент Реала вирішив виставити на трансфер деяких гравців, які не мають впливу на розвиток клубу. Серед них виявився і Лунін, контракт якого розрахований до літа 2030 року.

Загалом цього сезону Андрій провів вісім матчів за Реал у всіх турнірах, пропустив 10 м'ячів і тричі відіграв "на нуль".