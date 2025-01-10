Президент Реала вказав Луніну на двері: українця та ще трьох гравців виставлять на трансфер

Президент Реала Флорентіно Перес визначився з чотирма футболістами, яких готовий виставити на трансфер.

Як повідомило видання Bitbol, у список потрапив і голкіпер Андрій Лунін.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вважає що відхід українського воротаря не вплине серйозно на команду.

Також мадридський клуб готовий розпрощатися з Дані Себальосом, Франом Гарсією та Ферланом Менді.

У поточному сезоні 25-річний Лунін провів за свій клуб шість матчів, пропустив вісім голів і три поєдинки відстояв на "нуль".

Його угода з Реалом діє до 30 червня 2030 року, портал Transfermarkt оцінює українця в 20 мільйонів євро.

Раніше видання AS повідомило, що Лунін готовий розглянути пропозиції від інших клубів, де він може стати першим номером. За інформацією джерела, український голкіпер усвідомив, що він не виграє конкуренцію у Тібо Куртуа за роль основного воротаря "бланкос".