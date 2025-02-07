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Лунін влітку може перебратися в чемпіонат Саудівської Аравії

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 15:21
Лунін влітку може перебратися в чемпіонат Саудівської Аравії
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може змінити клуб наступного літа.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, воротар увійшов до сфери інтересів низки команд із Саудівської Аравії. Втім, невідомо, які саме клуби цікавляться Луніним.

Зазначається, що Андрій готовий розглянути пропозиції через відсутність стабільної ігрової практики у лавах "вершкових" вже влітку 2025 року.

У січні повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес вирішив виставити на трансфер деяких гравців, які не мають впливу на розвиток клубу. Серед них виявився і Лунін, контракт якого розрахований до літа 2030 року.

Загалом цього сезону Андрій провів вісім матчів за Реал у всіх турнірах, пропустив 10 м'ячів і тричі відіграв "на нуль".

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