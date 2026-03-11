Президент ПСЖ пропустить матч Ліги Чемпіонів через воєнні дії на Близькому Сході – ЗМІ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі найімовірніше не буде присутній на першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі через загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє AS.

Функціонер перебуває в Досі та не може покинути Катар через невизначеність із повітряним простором на тлі бомбардувань території країни з боку Ірану. Аль-Хелаїфі також пропустив ранкове тренування команди, що порушило його традицію відвідування занять перед іграми.

Під час вечірнього поєдинку плейоф турніру, який розпочнеться сьогодні, о 22:00, обов'язки керівника клубу на стадіоні "Парк де Пренс" виконуватиме Луїс Кампос, який перебуватиме в ложі разом із представниками лондонської команди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збірна Ірану відмовилася від участі в чемпіонаті світу 2026 року через тривалі бойові дії.

Попри попередню згоду Дональда Трампа прийняти іранську команду на турнірі, міністр спорту Ірану заявив про неможливість виступу на змаганнях за поточних обставин.