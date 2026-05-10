Зірка ПСЖ встигне відновитися до фіналу Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 10 травня 2026, 16:30
Зірковий марокканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі зможе взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Про це повідомляє Фабріс Хоукінс.

Нагадаємо, 28 квітня Хакімі отримав розрив м'язів задньої поверхні стегна у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (перемога 5:4). Лікарі прогнозували, що відновлення займе близько трьох тижнів.

Тепер стало відомо, що Хакімі, найімовірніше, встигне відновитися до фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала, який відбудеться у суботу, 30 травня на "Пушкаш Арені" у Будапешті. У стані ПСЖ панує оптимізм щодо шансів марокканця зіграти проти "Канонірів"

У поточному сезоні на рахунку Хакімі 3 голи та 9 асистів у 31 матчі за ПСЖ у всіх турнірах.

