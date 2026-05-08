Арсенал націлився на зірку ПСЖ

Лондонський Арсенал придивляється до лівого вінгера паризького ПСЖ Бредлі Баркола.

Про це інформує Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що "каноніри" вже зібрали для себе усю необхідну інформацію навколо французького футболіста та його можливого трансферу.

Однак переманити гравця збірної Франції у Лондон буде вкрай складно. Ним також цікавляться мюнхенська Баварія, каталонська Барселона та англійський Ліверпуль. Ще влітку 2025-го була інформація, що вінгер відмовив "мерсисайдцям".

Водночас Баркола поєднаний із парижанами чинним контрактом до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Бредлі перебрався у столицю Франції наприкінці літа 2023-го. Від моменту переходу вже провів у футболці ПСЖ 148 ігор (38 голів та 37 асистів) та завоював вже 10 титулів.

У поточному сезоні-2025/26 Баркола відзначився 12 м'ячами та 7 результативними передачами у 45-ти поєдинках.

Вінгер разом із командою бореться за чемпіонство Ліги 1. ПСЖ лідирує у таблиці чемпіонату після 31-го туру (70 балів). Відрив від другого Ланса складає 6 очок.

Також команда Луїса Енріке вдруге поспіль пробилась до фіналу Ліги чемпіонів.