ПСЖ – Брест. Де та коли дивитися матч 33 туру Ліги 1

У неділю, 10 травня, на "Парк де Пренс" відбудеться матч 33 туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ прийматиме Брест.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 4" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ПСЖ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,21. На успіх Бреста можна поставити з коефіцієнтом 13,50, на нічию – 7,70.

Зазначимо, що ПСЖ посідає 1 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 70 очок. Брест, своєю чергою, із 38 балами йде 12-м.

