Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Полісся: Спілкувалися з Ротанем більше року

Олег Дідух — 30 травня 2025, 15:33
Президент Полісся: Спілкувалися з Ротанем більше року
Геннадій Буткевич
ФК Полісся

Президент Полісся Генадій Буткевич прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди.

Його слова наводить клубна пресслужба

"Ми спілкувались з ним більше року. Але я зробив помилку, що перестрахувався, що він їде на Олімпіаду і з командою будуть працювати його помічники. Але все виправилось. Рік ми загубили, але прийняли рішення для себе, і Руслан Петрович також вирішив працювати з Поліссям.

Переконати його було не дуже й тяжко. Він знав нас, ми знали його. Мої очікування – це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета: минулого року ми посіли п'яте місце, цього – четверте, якщо буде третє місце наступного сезону, буде гарно", – заявив Буткевич.

Нагадаємо, контракт Ротаня з Поліссям розрахований на три роки. Раніше 43-річний фахівець визначився зі своїм тренерським штабом.

Руслан Ротань Геннадій Буткевич Полісся Житомир

Полісся Житомир

Полісся – Кривбас: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за єврокубки
Карпати спробують вийти в єврокубки, Інгулець – відправити Ворсклу в Першу лігу: інтриги 30 туру УПЛ
Ашур розповів, про причини звільнення з Полісся
Тренер Полісся: Ми нічого глобально не міняли після Ашура
Полісся – фаворит. Що потрібно претендентам на 4 місце для потрапляння в Лігу конференцій

Останні новини