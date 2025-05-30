Президент Полісся: Спілкувалися з Ротанем більше року

Президент Полісся Генадій Буткевич прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди.

Його слова наводить клубна пресслужба

"Ми спілкувались з ним більше року. Але я зробив помилку, що перестрахувався, що він їде на Олімпіаду і з командою будуть працювати його помічники. Але все виправилось. Рік ми загубили, але прийняли рішення для себе, і Руслан Петрович також вирішив працювати з Поліссям.

Переконати його було не дуже й тяжко. Він знав нас, ми знали його. Мої очікування – це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета: минулого року ми посіли п'яте місце, цього – четверте, якщо буде третє місце наступного сезону, буде гарно", – заявив Буткевич.