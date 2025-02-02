Буткевич – про звільнення Теслі: Наші погляди в управлінні клубом розходяться

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував звільнення Володимира Теслі з посади віцепрезидента команди.

Слова бізнесмена наводить офіційний сайт "вовків".

Окрім того, функціонер висловився про ситуацію із Бені Макуана, який хоче залишити команду та відмовляється тренуватись.

"Конкретно по цьому випадку у мене запитань до Теслі немає. Паспорти африканських легіонерів збирали для юридичної експертизи по візах, щоб гравці вчасно могли повернутися в Україну після зимових канікул, щоб не виникло проблем з перетином кордону.



Макуана не брав участь в грі проти Шахтаря і висловив бажання ще до матчу достроково залишити розташування команди й поїхати до дому у відпустку. Йому не сподобалося, що паспорти в той момент ще були в юридичному відділі.



Ми очікуємо повернення Бені Макуана в розташування Полісся найближчим часом і будемо вирішувати: або він буде грати за команду в другій половині сезону, або піде в оренду", – резюмував Буткевич.