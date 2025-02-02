Буткевич – про звільнення Теслі: Наші погляди в управлінні клубом розходяться
Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував звільнення Володимира Теслі з посади віцепрезидента команди.
Слова бізнесмена наводить офіційний сайт "вовків".
"Це рішення не було спонтанним чи емоційним. На жаль, наші погляди до підходів розвитку клубу та методики управління розходяться. Тому прийняв це рішення перед стартом другої частини сезону", – розповів Буткевич.
Окрім того, функціонер висловився про ситуацію із Бені Макуана, який хоче залишити команду та відмовляється тренуватись.
"Конкретно по цьому випадку у мене запитань до Теслі немає. Паспорти африканських легіонерів збирали для юридичної експертизи по візах, щоб гравці вчасно могли повернутися в Україну після зимових канікул, щоб не виникло проблем з перетином кордону.
Макуана не брав участь в грі проти Шахтаря і висловив бажання ще до матчу достроково залишити розташування команди й поїхати до дому у відпустку. Йому не сподобалося, що паспорти в той момент ще були в юридичному відділі.
Ми очікуємо повернення Бені Макуана в розташування Полісся найближчим часом і будемо вирішувати: або він буде грати за команду в другій половині сезону, або піде в оренду", – резюмував Буткевич.
Нагадаємо, раніше керівництво Полісся заявило, що готово йти до суду у разі невиконання футболістом своїх обов'язків за контрактом.
Напередодні житомирський клуб підписав португальського вінгера Гонсалвеша.