Молодий португальський вінгер приєднався до Полісся

Полісся продовжує потужну зимову трансферну кампанію, цього разу підсилившись португальським лівим вінгером Андре Гонсалвешем.

Про перехід 21-річного футболіста повідомляє сайт клубу.

Сторони підисали контракт за схемою "3+1". Згідно з Transfermarkt, Гонсалвеш приєднався до "стаї" на правах вільного агента.

Повідомляється, що гравець буде заявлений за першу та другу команди Полісся, що дозволить йому виступати за обидва колективи.

Андре Гонсалвеш – вихованець лісабонського Спортинга, в якому він дістався до другої команди "левів". Узимку 2024 року футболіст перейшов до Ешторіла, де виступав за команду U-23.

20 жовтня 2024 року Гонсалвеш дебютував за основну команду Ешторіла у матчі Кубку Португалії, який став для нього єдиним у першому складі клубу.

На рахунку вінгера також виступи за збірні Португалії різних вікових категорій (U-15, U-16 та U-17).

Андре Гонсалвеш став уже сьомим зимовим новачком Полісся. До цього команда Імада Ашура підписала уругвайського нападника.

Нагадаємо, що сьогодні Полісся повідомило про розставання з віцепрезидентом клубу Володимиром Теслею.